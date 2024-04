Italia-Scozia oggi in tv, orario Sei Nazioni rugby femminile 2024: dove vederla, programma, streaming

Per la quarta e penultima giornata del Sei Nazioni 2024, la Nazionale italiana di rugby femminile scenderà in campo, in casa, allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, contro la Scozia: oggi, sabato 20 aprile, il match si giocherà a partire dalle ore 17.45.

Il capo allenatore dell’Italia, Nanni Raineri, lancia dal 1′ tre giocatrici al rientro da un infortunio: subito titolari la capitana Elisa Giordano, Silvia Turani e Francesca Sgorbini. Out a causa di una distorsione Emma Stevanin, arriva la prima da titolare nel Sei Nazioni 2024 per Francesca Granzotto.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby femminile la diretta tv del match Italia-Scozia sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA RUGBY FEMMINILE

Sabato 20 aprile – Parma, Stadio Sergio Lanfranchi



Ore 17.45: Italia-Scozia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, skysport.it, canale YouTube Sky Sport

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA RUGBY FEMMINILE : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Now, skysport.it, canale YouTube Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-SCOZIA RUGBY FEMMINILE

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Alyssa D’Incà, 12 Beatrice Rigoni, 11 Francesca Granzotto, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Francesca Sgorbini, 6 Ilaria Arrighetti, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Gaia Maris, 18 Lucia Gai, 19 Valeria Fedrighi, 20 Isabella Locatelli, 21 Beatrice Veronese, 22 Sara Mannini, 23 Beatrice Capomaggi.

Scozia: 15 Chloe Rollie, 14 Rhona Lloyd, 13 Emma Orr, 12 Lisa Thomson, 11 Francesca McGhie, 10 Helen Nelson, 9 Caity Mattinson, 8 Evie Gallagher, 7 Alex Stewart, 6 Rachel Malcolm (C), 5 Louise McMillan, 4 Eva Donaldson, 3 Christine Belisle, 2 Lana Skeldon, 1 Molly Wright. A disposizione: 16 Elis Martin, 17 Leah Bartlett, 18 Elliann Clarke, 19 Fiona McIntosh, 20 Rachel McLachlan, 21 Mairi McDonald, 22 Meryl Smith, 23 Coreen Grant.