Beach volley, Gottardi/Menegatti volano ai quarti dell’Elite 16 di Tepic. Ranghieri/Carambula chiudono 13mi

Non si ferma la marcia di Valentina Gottardi e Marta Menegatti che centrano l’accesso diretto ai quarti di finale dell’Elite 16 di Tepic in Messico. La coppia azzurra chiude con un tris di vittorie il girone preliminare grazie al successo 2-0 sulle spagnole Liliana/Paula. Partita durissima quella tra azzurre e iberiche fin dalle prime battute. Menegatti/Gottardi scattano avanti 16-13 ma vengono raggiunte sul 16-16. Si gioca punto a punto: le azzurre si vedono annullato un set ball, ne annullano uno alle spagnole e poi al terzo tentativo chiudono 24-22.

Nel secondo set partenza a razzo di Liliana/Paula (4-8), poi break azzurro per il 12-9. L’altalena prosegue con il 5-0 per le iberiche che volano sul 13-15. le italiane non mollano e tornano avanti sul 18-17 e nel finale riescono ad avere la meglio 21-19 mantenendo il primo posto nel girone.

Si ferma, invece, la corsa di Alex Ranghieri e Adrian Carambula che non riescono a superare l’ostacolo del girone e concludono al 13mo posto, conquistando comunque punti pesanti in chiave qualificazione olimpica. La coppia azzurra opposta ai polacchi Bryl/Losiak, ha perso non senza qualche rimpianto un primo parziale tiratissimo nel quale gli italiani si sono trovati avanti 18-16, poi raggiunti dai rivali sul 19 pari. Tre i set ball per Ranghieri/Carambula che non sono riusciti a chiudere, mentre i polacchi sono riusciti ad avere la meglio con il punteggio di 26-24.

Nel secondo set, avanti 9-7, Ranghieri/Carambula hanno subito un parziale di 0-6 che ha lanciato la coppia polacca sul 13-9 e di fatto ha deciso l’esito del parziale vinto da Bryl/Losiak con il punteggio di 21-15. Spareggio in arrivo, all’1.00 ora italiana per Nicolai/Cottafava contro gli statunitensi Crabb/Brunner: chi vince è agli ottavi.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-14, 22-20), Ahman/Hellvig (SWE)-van de Velde/Immers (NED) 2-1 (16-21, 21-16, 15-12). van de Velde/Immers (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-1 (21-12, 17-21, 15-7), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-0 (21-16, 21-8). Åhman/Hellvig (SWE)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-17, 21-15), Brouwer/Meeuwsen (NED)-van de Velde/Immers (NED) 0-2 (0-21, 0-21).

Pool B. Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA) 0-2 (26-28, 15-21), Perusic/Schweiner (CZE)-Ranghieri/Carambula (ITA) 2-1 (18-21, 21-19, 16-14). Ranghieri/Carambula (ITA)-George/Andre (BRA) 0-2 (16-21, 20-22), Perusic/Schweiner (CZE)-Bryl/Łosiak (POL) 2-1 (19-21, 21-17, 15-13). Perusic/Schweiner (CZE)-George/Andre (BRA) 0-2 (0-21, 0-21), Bryl/Łosiak (POL)-Ranghieri/Carambula (ITA) 2-0 (26-24, 21-15).

Pool C. Cottafava/Nicolai (ITA)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (21-18, 19-21, 12-15), Boermans/de Groot (NED)-Crabb/Brunner (USA) 2-0 (21-14, 21-19). Crabb/Brunner (USA)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (18-21, 21-17, 14-16), Boermans/de Groot (NED)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (21-16, 21-11). 1.00: Boermans/de Groot (NED)-Herrera/Gavira (ESP), Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA).

Pool D. Ehlers/Wickler (GER)-Diaz/Alayo (CUB) 2-0 (22-20, 21-14), Partain/Benesh (USA)-Sarabia /Cruz (MEX) 2-0 (21-15, 21-13). Sarabia /Cruz (MEX)-Diaz/Alayo (CUB) 0-2 (18-21, 12-21), Partain/Benesh (USA)-Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (13-21, 13-21), domani 0.00: Partain/Benesh (USA)-Diaz/Alayo (CUB), Ehlers/Wickler (GER)-Sarabia /Cruz (MEX).

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A: Müller/Tillmann (GER)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-11, 21-17), Ittlinger/Borger (GER)-Hüberli/Brunner (SUI) 0-2 (13-21, 20-22). Hüberli/Brunner (SUI)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-15, 21-14), Ittlinger/Borger (GER)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (16-21, 19-21). Ittlinger/Borger (GER)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-10, 21-14), Müller/Tillmann (GER)-Hüberli/Brunner (SUI) 0-2 (14-21, 15-21).

Pool B. Liliana/Paula (ESP)-Pavan/McBain (CAN) 1-2 (18-21, 21-18, 13-15), Hughes/Cheng (USA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 1-2 (21-13, 16-21, 13-15). Gottardi/Menegatti (ITA)-Pavan/McBain (CAN) 2-1 (21-18, 15-21, 15-12), Hughes/Cheng (USA)-Liliana/Paula (ESP) 2-0 (21-13, 21-14). Hughes/Cheng (USA)-Pavan/McBain (CAN) 2-0 821-18, 27-25), Liliana/Paula (ESP)-Gottardi/Menegatti (ITA) 0-2 (22-24, 19-21).

Pool C. Stam/Schoon (NED)-Klinger/Klinger (AUT) 2-0 (21-18, 21-9), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 1-2 (17-21, 21-13, 14-16). Ludwig/Lippmann (GER)-Klinger/Klinger (AUT) 2-1 (21-23, 21-14, 15-11), Nuss/Kloth (USA)-Stam/Schoon (NED) 0-2 (15-21, 13-21). Nuss/Kloth (USA)-Klinger/Klinger (AUT) 2-1 (21-18, 16-21, 15-7), Stam/Schoon (NED)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-1 (19-21, 21-14, 19-17).

Pool D. 20.20: Melissa/Brandie (CAN)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (19-21, 22-20, 15-13), Carol/Barbara (BRA)-Gutierrez/Flores (MEX) 2-0 (21-13, 21-10). Gutierrez/Flores (MEX)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (17-21, 21-16, 15-13), Carol/Barbara (BRA)-Melissa/Brandie (CAN) 2-0 (21-17, 22-20). 23.00: Carol/Barbara (BRA)-Tainá/Victoria (BRA), Melissa/Brandie (CAN)-Gutierrez/Flores (MEX)