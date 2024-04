Italia-Germania oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming

L’aritmetica parla chiaro: all’Italia serve ancora una vittoria per centrare la qualificazione diretta ai playoff dei Campionati Mondiali 2024 di curling maschili, rassegna in scena presso il ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera). Gli azzurri tenteranno il blitz alle ore 9:00 di oggi, in occasione della partita contro la Germania, penultimo incontro del round robin.

Forgiati dal successo contro la Nuova Zelanda e dall’importante vittoria al fotofinish contro la Svizzera Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella sfideranno una compagine teutonica battagliera, determinata ad ottenere un piazzamento tra le prime sei posizioni, al momento contando su sei vittorie e quattro sconfitte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, partita valida per i Mondiali 2024 di curling maschile. L’incontro sarà trasmesso in streaming su The Curling Channel, mentre OA Sport vi offrirà come di consueto la diretta live testuale dell’evento.

Di seguito tutte le informazioni.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA OGGI

Venerdì 5 aprile

Ore 9:00 Italia vs Germania – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: The Curling Channel

Diretta Live testuale: OA Sport.