Curling, colpaccio Italia! Mano ‘rubata’ alla Svizzera all’ultimo end: playoff vicini ai Mondiali!

L’Italia ha sconfitto la Svizzera per 6-5 e ha conquistato la settima vittoria ai Mondiali 2024 di curling maschile. La nostra Nazionale ha battuto i padroni di casa sul ghiaccio di Schaffahausen al termine di un incontro per cuori forti, giocato sul filo dell’equilibrio e risolto al cardiopalma. Gli azzurri erano infatti sotto per 4-5 al termine dell’ottavo end, ma hanno poi pareggiato i conti e sono riusciti a strappare la mano agli elvetici nella frazione conclusiva.

Si trattava di uno scontro diretto cruciale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ora sempre più vicina per per il quartetto tricolore. L’Italia è infatti al quarto posto in classifica generale con sette vittorie e tre sconfitte, alle spalle della Scozia (7-2) e davanti a Svizzera (6-3) e Germania (6-4), con due successi di margine nei confronti degli USA (5-5). La Svezia resta imbattuta con nove affermazioni davanti al Canada (8-1).

Le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi due pass per la lotta per le medaglie. L’Italia tornerà sul ghiaccio nella giornata di domani (venerdì 5 aprile) per disputare due incontri: alle ore 09.00 contro la Germania (scontro diretto cruciale per i piazzamenti nei playoff) e alle ore 19.00 contro la Norvegia (si giocherà con una situazione di classifica un po’ più delineata).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella aprono l’incontro in maniera brillante e smuovono il punteggio sfruttando il vantaggio del martello. Il punto portato a casa nel primo end potrebbe sembrare di poca sostanza, ma la Svizzera non riesce a fare meglio nel proprio turno di mano e pareggia i conti (1-1). Gli azzurri hanno un guizzo nella terza frazione, dove la costruzione del gioco molto accurata permette di marcare due punti e di allungare sul 3-1.

Scambio di favori tra quarto e quarto parziale, con un punto per parte che non cambia la sostanza del punteggio (4-2 all’intervallo). Al ritorno sul ghiaccio Yannick Schwaller e compagni alzano il ritmo e colpo su colpo mettono gli azzurri con le spalle al muro, siglando due punti che valgono il pareggio a quota quattro al termine del sesto end. Il martello passa nelle mani dell’Italia, che opta per un turno nullo (4-4). Gli elvetici fiutano l’occasione nella frazione successiva, imbrigliano il quartetto tricolore e strappano di forza la mano marcando il punto che vale il sorpasso (5-4).

L’Italia conserva il vantaggio dell’ultimo tiro per il terzo end consecutivo e nel nono riesce a pareggiare i conti (5-5). Si tratta della situazione peggiore: punteggio in parità alla vigilia dell’ultimo end, ma con gli avversari che hanno il vantaggio dell’ultimo tiro a disposizione. Schwaller ha l’ultimo tiro per vincere, ma clamorosamente non è imbeccabile e la sua stone finisce dietro a quella italiana, che ruba così la mano nel momento più importante e vince uno scontro diretto per cuori forti.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Corea del Sud vs Giappone 11-10

Norvegia vs Repubblica Ceca 8-10

Germania vs USA 2-10

Svizzera vs Italia 5-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svezia 9 vittorie (9 partite disputate)

2. Canada 8 (9)

3. Scozia 7 (9)

4. Italia 7 (10)

5. Svizzera 6 (9)

6. Germania 6 (10)

7. USA 5 (10)

8. Repubblica Ceca 4 (10)

8. Norvegia 4 (10)

10. Giappone 3 (10)

11. Paesi Bassi 2 (9)

12. Corea del Sud 1 (10)

13. Nuova Zelanda 0 (9)