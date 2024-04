ATP Madrid 2024 oggi (25 aprile): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Si completerà oggi, giovedì 25 aprile, il primo turno del torneo di singolare dell’ATP Masters 1000 e scatterà il secondo del WTA 1000 di Madrid: saranno quattro gli azzurri oggi in campo, ovvero Lorenzo Sonego contro il qualificato transalpino Richard Gasquet, Flavio Cobolli contro il cileno Alejandro Tabilo, Matteo Arnaldi contro l’australiano Christopher O’Connell e la qualificata Sara Errani contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero 11.

La sfida tra Sonego e Gasquet si disputerà sull’Arantxa Sanchez Stadium e sarà il secondo match dalle ore 11.00, mentre giocheranno uno dopo l’altro sul Court 6 prima Cobolli contro Tabilo, dalle ore 11.00, e poi Arnaldi contro O’Connell, nel match a seguire, infine Errani affronterà Haddad Maia sul Court 4, nel terzo match dalle ore 11.00.

La diretta tv della seconda giornata del torneo ATP Masters 1000 e della terza del WTA 1000 di Madrid 2024 di tennis sarà affidata dalle 11.00 alle 21.00 a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dalle 20.00 alle 23.00 anche a Sky Sport 251), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV (nell’ultimo caso solo per gli uomini), infine per quanto riguarda le dirette live testuali dei match di Sonego, Arnaldi e Cobolli, queste saranno disponibili su OA Sport.

CALENDARIO ATP MADRID 2024

Giovedì 25 aprile

Manolo Santana Stadium

Dalle ore 11.00

Nishioka – Auger-Alissime

Non prima delle ore 12.30

Osaka – (15) Samsonova

(3) Gauff – Rus

Non prima delle ore 17.00

(WC) Blanch – (PR) Nadal

Non prima delle ore 19.00

(1) Swiatek – Xiy. Wang

Arantxa Sanchez Stadium

Dalle ore 11.00

Vekic – (5) Sakkari

(Q) Gasquet – Sonego

Galan – (LL) Bautista Agut

Non prima delle ore 17.00

Schmiedlova – (8) Jabeur

Koepfer – Carballes Baena

Stadium 3

Dalle ore 11.00

Sorribes Tormo – (16) Svitolina

(9) Ostapenko – (Q) Bouzas Maneiro

Zhang – Kecmanovic

(Q) Ramos-Vinolas – Kotov

Michelsen – (WC) Fonseca

Court 4

Dalle ore 11.00

Machac vs Ruusuvuori

Lajovic – (Q) Monteiro

(11) Haddad Maia – (Q) Errani

(Q) Carle – (17) Kudermetova

(32) Fernandez – Potapova

Court 5

Dalle ore 11.00

(23) Azarenka – Maria

(Q) Arango – (31) Yastremska

(WC) Eala – (27) Cirstea

(28) Mertens – Stephens

Court 6

Dalle ore 11.00

Tabilo – Cobolli

O’Connell – Arnaldi

Hanfmann – Mensik

(Q) Kovacevic – (Q) Medjedovic

Court 7

Dalle ore 11.00

(18) Keys – Begu

(ALT) Podoroska – (19) Navarro

Krueger / Routliffe – Kenin / Mattek-Sands

Olmos / Panova – Kato / Kichenok

Dopo un congruo riposo

(WC) Bouzas Maneiro / Jimenez Kasintseva – (6) Krejcikova / Siegemund

Court 8

Dalle ore 11.00

Cachin – Ofner

Purcell – Giron

(OSE) Boulter / Vondrousova – Hozumi / Ninomiya

(OSE) Xin. Wang / Zheng – Niculescu / Parks

