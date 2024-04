Italia-Estonia oggi in tv, Mondiali curling misto 2024: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 24 aprile, si gioca alle 18:00 Italia-Estonia, ottava partita valida per i Campionati Mondiali 2024 di curling misto, rassegna in fase di svolgimento questa settimana in Svezia, precisamente sul ghiaccio di Oestersund.

Dopo aver affrontato la delicata sfida con la Norvegia (inizio ore 10.00), Stefania Constantini e Francesco De Zanna, attualmente secondi nel gruppo A del round robin con cinque vittorie e una sconfitta, si confronteranno con la compagine estone, attualmente quinta con tre vittorie e tre sconfitte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Estonia, match valido per il round robin dei Mondiali 2024 di curling doppio misto. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ESTONIA OGGI

Mercoledì 24 aprile

Ore 18.00 Italia vs Estonia- Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-ESTONIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.