Hockey ghiaccio femminile, l’Italia rialza la testa ai Mondiali. Polonia sconfitta 2-1

Le azzurre alzano la testa ai Campionati Mondiali prima divisione Gruppo B di hockey su ghiaccio. Dopo due sconfitte oltremodo inaspettate, in quel di Riga l’Italia ha battuto per 2-1 la Polonia nel terzo incontro della rassegna iridata, ottenendo finalmente i primi punti in classifica.

Una partita iniziata nel peggiore dei modi per le nostre ragazze che, già dal primo periodo, si sono ritrovate di nuovo in uno scenario da incubo. Dopo solo 4:36 infatti avviene la triangolazione tra Pozniewska e Chrapek che manda in rete Onyschchenko. La Nazionale incassa il colpo, respira e riparte, ripristinando gli equilibri quattro giri di lancette più tardi, quando Gius firma la rete dell’1-1 approfittando del supporto di Caumo e Lobis in una situazione di power play.

Leggermente contratto invece il secondo tempo, con le due compagini abili a disinnescarsi l’un l’altra, probabilmente spaventate dalla possibilità di andare sotto nel parziale. Il guizzo tricolore arriva soltanto nel terzo e ultimo periodo con Niccolai che, al 7:49, insacca il disco in rete su assist di Stocker, mettendo a referto così l’1-2 definitivo.

In virtù del risultato odierno l’Italia, approdata in terra lettone con ben altri intenti, si trova al quarto posto della classifica con tre punti, condividendo lo stesso piazzamento di Slovenia e Lettonia (entrambe con una partita in meno). Venerdì 5 è prevista la sfida con la Slovacchia, al momento in testa con tre vittorie su tre match disputati.