Curling, l’Italia torna a vincere ai Mondiali: Olanda liquidata, azzurri in corsa per i playoff

L’Italia è tornata a vincere ai Mondiali 2024 di curling maschile. Dopo le sconfitte rimediate contro USA (ieri) e Svezia (stamattina), gli azzurri hanno ripreso la propria marcia sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) e hanno conquistato la quinta vittoria in questa rassegna iridata su otto incontri disputati. Il quartetto tricolore ha battuto l’Olanda per 8-5, chiudendo i conti con due end di anticipo rispetto alla naturale conclusione del confronto.

La nostra Nazionale, quarta agli ultimi Europei e nell’ultima edizione della massima competizione planetaria, resta al sesto posto in classifica generale e in piena corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accederanno alle semifinali, mentre le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi due pass per la lotta per le medaglie.

L’Italia ha faticato a ingranare nei primi tre end contro la sempre rognosa compagine olandese e si è trovata in svantaggio per 3-2, poi ha risolto la contesa con i tre punti messi a segno nel quarto parziale e i tre siglati nella settima frazione. Joel Retornaz e compagni torneranno sul ghiaccio domani (giovedì 4 aprile) per una doppia sfida cruciale: alle ore 09.00 il match contro la poco quotata Nuova Zelanda, alle ore 14.00 lo scontro diretto con la Svizzera, fondamentale in ottica accesso alla fase a eliminazione diretta.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella incominciano brillantemente la partita, costruiscono un bel castello di gioco, mettono in difficoltà gli avversari e marcano due punti. Wouter Goesgens e compagni reagiscono in maniera accorta, rallentano il ritmo dell’incontro, marcano bene le stone italiane e optano per una mano nulla. I tulipani pigiano poi sull’acceleratore all’improvviso, obbligano il quartetto tricolore a dei tiri tutt’altro che semplici e con una gestione impeccabile del martello mettono a segno tre punti che valgono il sorpasso al termine del terzo end (3-2).

L’Italia sa bene cosa fare ed è ben consapevole del fatto che deve rimediare immediatamente, per evitare di entrare nel vicolo cieco di una partita all’inseguimento e sul filo del rasoio. Ci pensa un superbo Joel Retornaz, con un magistrale tiro conclusivo, a liberare la casa dalle due stone avversarie e a piazzare tre punti di lusso che valgono il 5-3. L’Olanda accorcia le distanze prima dell’intervallo (5-4 dopo il quinto end). Al ritorno sul ghiaccio sono gli azzurri ad avere in mano il martello e giocano una mano nulla, conservando così il minimo margine sugli avversari quando si entra negli ultimi quattro parziali dell’incontro.

Gli azzurri capiscono che è arrivato il momento di affondare il colpo, alzano in maniera rilevante l’intensità dell’incontro, costringono i rivali con le spalle al muro e Retornaz mette la ciliegina sulla torta portando a casa tre punti di enorme impatto. L’Italia si invola così sul +4 al termine del settimo end (8-4) e obbliga gli olandesi a un complicatissimo tentativo di rimonta. Goesgens non trova la giocata da due punti nell’ottavo end, ne marca soltanto uno e così gli azzurri restano in saldo controllo della situazione (8-5), costringendo i rivali alla resa con due frazioni di anticipo.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Germania vs Nuova Zelanda 9-2

Italia vs Paesi Bassi 8-5

Norvegia vs Corea del Sud 8-7

USA vs Giappone 5-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svezia 7 vittorie (7 partite disputate)

2. Canada 6 (7)

3. Germania 6 (8)

4. Scozia 5 (7)

4. Svizzera 5 (7)

6. Italia 5 (8)

7. USA 4 (8)

7. Norvegia 4 (8)

9. Repubblica Ceca 3 (8)

9. Giappone 3 (8)

11. Paesi Bassi 2 (8)

12. Corea del Sud 0 (8)

12. Nuova Zelanda 0 (8)