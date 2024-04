Hockey ghiaccio, Renon stende Vipiteno in Gara-7 e raggiunge Cortina nella finale di Alps League

Sarà Renon a sfidare Cortina nella Finale dei play-off della Alps Hockey League 2023-2024. Questa sera, infatti, si è giocata Gara-7 delle semifinali tra Rittner Buam e Vipiteno Broncos e i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 3-1. La serie di finale prenderà il via già giovedì con Gara-1 e, anche in questo caso, sarà al meglio delle 7 partite.

RITTNER BUAM-VIPITENO BRONCOS 3-1 [SERIE 4-3]

I padroni di casa sbloccano il punteggio dopo soli 2:45 di gioco grazie ad Amorosa che va a segno su assist di Ohler. Renon continua a spingere ed allunga nel secondo periodo. Prima ci pensa Spinell al minuto 26:00 su assist di Ginnetti, quindi arriva il 3-0 con Insam che, in power-play va a segno su assist di Giacomuzzi. Vipiteno riesce ad andare a segno con Conci al 56:47 per il 3-1, ma ormai è troppo tardi e Renon vola in finale.