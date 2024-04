Hockey ghiaccio, in Alps League Renon vince una partita infinita e porta la serie sul 2-0

Renon vince anche gara-2 e si porta 2-0 nella serie nelle Finali del Campionato Alps League 2023-2024 di hockey su ghiaccio. La squadra di Bolzano dopo una partita infinita ha infatti sconfitto all’extra time Cortina per 4-5.

Una sfida davvero divertentissima quella andata scena in Veneto. I Buam sono i primi a passare in vantaggio, trovando al 2:07 la rete dello 0-1 con Graft. Quattro minuti dopo Cortina ripristina gli equilibri con Adami, sfruttando una situazione di power play. Passa però appena un giro d’orologio e Ritten mette di nuovo il muso avanti con Ohler (15:44).

Nel secondo periodo Di Tomaso (12:14), sempre su power play, riporta nuovamente l’incontro in parità: sarà il preludio del controsorpasso di Cortina, concretizzato da Barnabo (12:57). Ritten però non ci sta e, al 17:58, mette a referto il gol del provvisorio 3-3.

Il batti e ribatti si palesa anche nel terzo periodo. Al 10:16 Di Tomaso riporta di nuovo i suoi in vantaggio, ma Coatta a pochi secondi dalla fine riacciuffa di nuovo gli avversari, appoggiato dalla triangolazione vincente con Kostner ed Amorosa. Ci vorranno ben 33:07 minuti dei supplementari per sbrogliare la matassa. Dopo una buona trama tra Szypula e Ginetti, Lopis infila finalmente il disco in rete, chiudendo la partita sul 4-5 e costringendo adesso Cortina alla rimonta. Gara-3 si svolgerà il 9 aprile alle 20:00.