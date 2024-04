Italia-Scozia, finale 3°-4° posto Mondiali curling 2024: a che ora inizia, dove vederla in tv e streaming

L’Italia proverà a conquistare una medaglia domani, domenica 7 aprile, a partire dalle ore 10.00, sulla pista Sheet C, nella finale per il bronzo dei Mondiali 2024 di curling maschile, in corso a Schaffhausen, in Svizzera: contro la Scozia gli azzurri si giocheranno il gradino più basso del podio.

A contendersi l’oro saranno, invece, il Canada e la Svezia, a partire dalle ore 15.00: si tratta delle due squadre che avevano chiuso ai primi due posti il round robin, mentre la Scozia e l’Italia, rispettivamente terza e quinta, avevano affrontato gli spareggi prima di approdare alle semifinali.

Non è prevista la diretta tv per la finale per l’oro, ma solo la diretta streaming su eurosport.it e discovery+. Per la finale per il bronzo tra Italia e Scozia, così come per la finale per l’oro, ci sarà la diretta streaming fruibile su The Curling Channel. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro dell’Italia in finale per il bronzo ai Mondiali 2024 di curling maschile.

CALENDARIO MONDIALI CURLING MASCHILE

Domenica 7 aprile – Finali

Finale 3° posto – Ore 10.00

Sheet C: Italia-Scozia – The Curling Channel

Finale 1° posto – Ore 15.00

Sheet C: Canada-Svezia – The Curling Channel, eurosport.it e discovery+

PROGRAMMA MONDIALI CURLING MASCHILE: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: entrambe le finali su The Curling Channel, finale per il 1° posto su eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.