Hockey ghiaccio femminile: l’Italia spazza via la Slovenia nell’ultimo match e attende di conoscere il suo destino

L’ultimo match della prima fase dei Mondiali femminili 2024 di hockey su ghiaccio, per quanto riguarda la Divisione B, è andato in archivio per l’Italia, che sconfitto la Slovenia per 6-1. A Riga, sulla pista lettone, non c’è di fatto partita. L’Italia apre il primo periodo con la rete della solita Anna Caumo e raddoppia, quasi allo scadere, con il 2-0 di Marta Mazzocchi.

Nel secondo periodo il copione si ripete: griffe di Rebecca Roccella per il 3-0 e successivamente di Carola Saletta, che firma il provvisorio poker. Nel terzo e ultimo troncone di gara arriva il 4-1 sloveno ad opera di Nylaander, che però viene subito doppiato dalle reti di Laura Lobis e Maddalena Bedont per il definitivo 6-1.

Al momento, in attesa di Slovacchia-Polonia e Gran Bretagna-Lettonia, l’Italia occupa il primo posto nel girone: 5 partite giocate, 3 vinte e 2 perse.