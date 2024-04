Golf: sospeso il primo giro dell’ISPS Handa Championship 2024. I giapponesi spingono, bene Migliozzi, Laporta e Celli

Dopo una partenza ritardata per tempo non proprio clemente, è arrivata anche la sospensione del primo giro all’ISPS Handa Championship 2024, che si disputa al Taiheiyo Club di Gotemba, in Giappone. Al momento la testa è occupata, a -5, dal tedesco Yannik Paul e da quattro giapponesi, Taisei Shimizu, Taiki Yoshida, Tomoyo Ikemura e Taiga Nagano, con quest’ultimo che si trova alla buca 11.

A un colpo di distanza numerosi uomini, anche di spicco, quasi tutti già in club house, a eccezione dello spagnolo Alejandro del Rey (alla 11 anche lui). In quota Giappone ci sono Keita Nakajima, Ryosuke Kinoshita e Yuki Inamori, poi lo svedese Sebastian Soderberg, il cinese Haotong Li, lo scozzese Connor Syme e il sudafricano Casey Jarvis.

Appena fuori dalla top ten, ma comunque a distanza minima dalla vetta, ci sono tre azzurri: Filippo Celli, Francesco Laporta e Guido Migliozzi, tutti a -3. Il vicentino può però ancora migliorare la propria posizione, visto che è stato fermato alla 17.

Pari con il par Lorenzo Scalise, che ha chiuso ed è 86° al pari di Andrea Pavan, che però deve percorrere ancora le buche dalla 11 alla 18. Matteo Manassero è già in club house, e ad ora è 111° a +1. Male Edoardo Molinari, 150° a +4 (alla 13) e Renato Paratore, 153° a +5 (ha già chiuso).