Golf: ISPS Handa Championship 2024 al via con Manassero, Migliozzi e altri sei azzurri

Va in scena questa settimana il ritorno in Giappone del DP World Tour. E si ha attraverso l’ISPS Handa Championship del Taiheiyo Club a Gotemba, città da meno di 100.000 anime che si trova nella prefettura di Shizuoka. Terza edizione, e seconda sul circuito a matrice europea, per il torneo, che l’anno scorso ha visto prevalere l’australiano Lucas Herbert. Per lui niente difesa del titolo: è passato con la LIV Golf.

Saranno ben otto gli azzurri al via, con Matteo Manassero e Guido Migliozzi a guidare quella che è una vera e propria carica nel Sol Levante. Sono loro due, per ragioni diverse, gli osservati speciali, ma il gruppo italiano comprende anche Edoardo Molinari (nell’ormai usuale veste ulteriore di vicecapitano di Ryder Cup anche verso Bethpage), Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Renato Paratore e Filippo Celli.

Ovviamente nutrito al massimo (o quasi) il gruppo giapponese, con 45 elementi, sebbene siano pochi quelli a poter realisticamente pensare, almeno alla vigilia, a una corsa di testa (Ryo Hisatsune, Ryo Ishikawa, Keita Nakajima, Shugo Imahira). Tra i grandi favoriti, però, c’è Matthieu Pavon, con il francese che arriva da un notevolissimo 12° posto al Masters, quasi a dare il bentornato al golf transalpino ad Augusta.

Sarà di 2.250.000 dollari il montepremi: 382.500 di essi andranno al vincitore sul percorso progettato nel 1977 da Shunsuke Kato e sul quale si è intervenuti nel 2018. Una delle viste indubbiamente più iconiche del circuito la si può trovare qui, perché chi gareggia può vedere con i propri occhi il Monte Fuji. Diretta tv tutti i giorni su Sky Sport Golf, che trasmetterà nelle prime tre giornate dalle 5:00 e nella quarta dalle 4:30. Si aggiungerà Sky Sport Uno dal giovedì al sabato.