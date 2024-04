Golf, il PGA Tour è atteso dall’unico evento a coppie della stagione con lo Zurich Classic. Presente Francesco Molinari

Direzione Louisana, per una delle settimane più spettacolari, divertenti e spensierate dell’intera annata del PGA Tour. È tempo infatti di Zurich Classic of New Orleans, che per il settimo anno si traduce come torneo a coppie. Quello in arrivo è l’unico evento a squadre rimasto in calendario, con i vari team che si sfideranno sui format canonici che siamo abituati a vedere in Ryder Cup: primo e terzo giro saranno disputati secondo la modalità Four-ball (ognuno gioca la propria palla, al termine della buca si sceglie la migliore), secondo e quarto giro invece ci si sfiderà in Foursomes (una sola pallina in gioco, con i due componenti della coppia che si alternano).

Quella di New Orleans è sempre una settimana speciale. Si ritrovano in campo coppie di Ryder e Presidents Cup, vecchi compagni di università, amici, fratelli e addirittura gemelli. Field che quest’anno è competitivo, con diversi tandem assai interessanti e ben 5 dei primi 15 della classifica mondiale che scenderanno in campo. I favoriti d’obbligo sono Patrick Cantlay e Xander Schauffele, probabilmente la coppia più affiatata che sarà sul tee della uno. Gli americani vengono da una Ryder non positiva come due, ma qui hanno vinto nel 2022 e possiedono il record del punteggio più basso in entrambi i format di competizione.

Farà il suo debutto al TPC Louisiana anche il n.2 del mondo Rory McIlroy, che parte in prima fila per la vittoria insieme a Shane Lowry. Domenica pomeriggio si potrebbe proprio creare una sfida Europa-USA con il profumo e la rivalità che solo la Ryder sa creare. Tornano a difendere il titolo Davis Riley e Nick Hardy (dopo un’edizione 2023 vinta in volata a sorpresa), considerando però che mai nessun team è riuscito a vincere questo evento per due anni consecutivi. Saranno tre le coppie di fratelli al via: Parker e Pierceson Coody, Matt e Alex Fitzpatrick e i gemelli Rasmus e Nicolai Hojgaard. Attenzione soprattutto ai danesi, con Nicolai in gran forma e Rasmus che fino a poco tempo fa veniva considerato il più promettente dei due.

Coppie competitive e che battaglieranno per le prime posizioni del leaderboard saranno anche quelle composte da Kurt Kitayama e Collin Morikawa, Sahith Theegala e Will Zalatoris e diverse altre ancora. Ci sarà anche l’Italia al via, con Francesco Molinari che torna in campo dopo l’ennesimo taglio mancato la settimana scorsa. ‘Chicco’ farà coppia con il capitano europeo di Ryder Cup Luke Donald, che l’anno scorso aveva partecipato con il fratello Edoardo. Donald è stato confermato alla guida della squadra europea anche nel 2025, e per adesso sta ricostruendo esattamente lo stesso team che ha trionfato a Roma. Chissà che questo torneo non possa essere il preludio ad una chiamata come vicecapitano, nonostante il sogno del vincitore Open del 2018 sia quello di rientrarci da giocatore, ma per questo servono prestazioni ben diverse.