Golf: quartetto di coppie in testa allo Zurich Classic 2024 di New Orleans

C’è un quartetto di coppie al comando dello Zurich Classic 2024, evento che si gioca, appunto, secondo il format a due giocatori assieme. In particolare, a New Orleans stanno guidando la situazione le accoppiate Ryan Brehm/Mark Hubbard, Ben Kohles/Patton Kizzire, Aaron Rai/David Lipsky, Rory McIlroy/Shane Lowry. Per tutti loro score di -11.

Al loro inseguimento, in quinta posizione a -10, ci sono Davis Thompson/Andrew Novak, Thomas Detry/Robert MacIntyre, Cameron Champ/M.J. Daffue. Da rimarcare come qui le presenze USA siano prevalenti: i non americani del caso sono Rai (inglese), McIlroy e Lowry (irlandesi), Detry (belga) e MacIntyre (scozzese).

Fanno parte del novero degli ottavi a -9 tantissimi nomi (si parla di 13 coppie con lo stesso score). Tra di esse, vale la pena segnalare quella tutta canadese Corey Conners/Taylor Pendrith, ma anche Johnson/Palmer, Lashley/Campos e Taylor/Hadwin meritano una menzione.

Quanto a Francesco Molinari e Luke Donald, i due fanno parte dell’ampio gruppo in ventinovesima posizione a -7. Una buona partenza, in sostanza, per la coppia formata dall’unico vincitore Major italiano e dal capitano europeo (rinnovato) di Ryder Cup.