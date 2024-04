Golf, quartetto in testa ad Harbour Town al giro di boa. RBC Heritage con classifica cortissima

Diciassette giocatori racchiusi in appena quattro colpi e quattro a pari merito in prima posizione. Dopo 36 buche regnano sovrani l’equilibrio e l’incertezza all’RBC Heritage, con un weekend apparecchiato come meglio non si poteva chiedere. Collin Morikawa, Sepp Straka, Tom Hoge e J.T. Poston condividono la testa del leaderboard con il punteggio totale di -11. E attenzione a Scottie Scheffler, che con un secondo giro molto più brillante del primo risale ed è appena tre colpi dietro…

Due giorni di caldo e poco vento, con condizioni ideali per segnare punteggi veramente bassi all’Harbour Town Golf Links. La giornata migliore tra i quattro di testa la mette insieme Tom Hoge, che guadagna ben nove posizioni grazie al suo parziale di -7, frutto di un giro senza sbavature con sette birdie, tra cui quello alla difficile diciotto per agganciare la vetta della classifica. Rimane davanti ma si vede annullato tutto il vantaggio costruito giovedì J.T. Poston, che sulla sua carta non segna neanche un bogey, ma non riesce a trovare il ritmo giusto sui green e si deve accontentare solo di tre birdie.

Sembra aver ritrovato lo swing dei giorni migliori Morikawa, che è tornato ad essere la macchina quasi infallibile dal tee e uno dei migliori tiratori di ferri del circuito. Lo statunitense è in fiducia, e con cinque birdie e nessun colpo perso realizza un solidissimo 66 (-5). L’unico non americano al primo posto inizia come peggio non poteva la giornata, con un doppio bogey alla buca d’apertura dopo aver perso il primo tee shot. Da quel momento però Straka cambia completamente marcia, trova otto birdie senza commettere altri errori, rimontando fino ad arrivare in testa con il suo -7 (65 colpi).

Semplicemente impressionante Ludvig Aberg, con lo svedese che condivide la quinta posizione a -10 (un solo colpo dai leader) con Patrick Rodgers e Mackenzie Hughes. La nuova stella del golf si ritrova ogni settimana in contention, non sbaglia un giro e ricordiamo che sta giocando sui campi per la prima volta nella sua carriera. Aberg inserisce le marce alte sul finale del suo giro, guadagnando quattro colpi nelle ultime sei buche chiudendo la giornata (66 colpi, -5) con birdie-birdie. A Hilton Head ottavo posto per una coppia americana decisamente pericolosa, Patrick Cantlay e Sahith Theegala condividono lo score di -9, e sono pienamente della partita per il torneo.

Attenzione anche al tandem che chiude la top-10 dopo due giri dell’RBC Heritage. Punteggio di -8 per il sudcoreano Byeong Hun An, ma soprattutto per Scottie Scheffler. Il n.1 del mondo, dopo una stressante vittoria ad Augusta, ci mette un giro a carburare. Nelle seconde diciotto buche infatti non sbaglia niente, mette insieme una giornata bogey free con sei birdie e grazie al parziale di -6 torna in lotta per la vittoria. E altri sei giocatori sono appaiati a -7, tra cui Rory McIlroy; insomma, lo spettacolo per il fine settimana si annuncia imperdibile.