Golf: Lauren Coughlin sorprende le big dopo il primo giro allo Chevron Championship 2024

Esito un po’ a sorpresa del primo giro allo Chevron Championship 2024. In testa, infatti, c’è Lauren Coughlin. La trentunenne della Virginia riesce a tenersi dietro tutte le big con lo score di -6 e un giro bogey free in terra texana, guadagnandosi così notevole soddisfazione.

Al secondo posto il terzetto composto dalla numero 1 mondiale, Nelly Korda, dall’altra USA Marina Alex e dalla giapponese Minami Katsu, tutte a -4. Per le seconde due giro con cinque birdie e un bogey, per Korda invece sei birdie e due bogey. In breve, due colpi di ritardo.

Mix di nomi importanti e nuovi nel gruppo delle quinte: vi troviamo, a -3, la neozelandese Lydia Ko, l’australiana Gabriela Ruffels, la thailandese Atthaya Thitikul, la cinese Xiyu Lin e la sudcoreana Jin Hee Im.

Ancora più ampia la questione delle decime, con le svedesi Maja Stark e Anna Nordqvist, le inglesi Georgia Hall e Jodi Ewart Shadoff, le USA Lindy Duncan e Kristen Gillman, l’australiana Sarah Kemp e la sudcoreana Jenny Shin tutte a -2. Tra le grandi deluse di giornata la thailandese Patty Tavatanakit (115a a +5) e l’australiana Hannah Green (stesso score). Male anche Lexi Thompson (122° posto a +6), ed è a rischio taglio la francese Celine Boutier (86a a +3).