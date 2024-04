Golf, Scottie Scheffler continua a volare e conquista l’RBC Heritage

Con un giorno di ritardo sulla regolare tabella di marcia termina il più atteso dei due appuntamenti settimanali del PGA Tour. Concluso infatti da pochi istanti l’RBC Heritage (montepremi 20 milioni di dollari), con Scottie Scheffler che amministra comodamente il cospicuo margine di vantaggio sugli inseguitori maturato prima della sospensione di domenica.

Il trentasettenne di Ridgewood chiude con lo score complessivo di -19 (265 colpi), limitandosi a portare a casa due par ed un bogey nelle restanti tre buche da completare quest’oggi. Per il fresco vincitore del Masters 3 lunghezze di margine sul connazionale Sahith Theegala e 4 sul tandem di americani composto da Patrick Cantlay e Wyndham Clark, che griffano dunque il podio con il punteggio di -15. -14 e quinta posizione per gli statunitensi J.T. Poston, Justin Thomas e Patrick Rodgers, e per l’austriaco Sepp Straka, primo tra gli europei.

Sul percorso par 71 dell’Harbour Town Golf Links di Hilton Head Island (California, Stati Uniti) in nona posizione con -13 troviamo l’americano Collin Morikawa, seguito ad una lunghezza di distanza da Chris Kirk e dallo svedese Ludvig Aberg. Da sottolineare l’ottimo ultimo round da -7 di Brian Harman, capace di recuperare ben 33 posizioni fino al 12° posto con lo score complessivo di -11.

Per Scheffler il successo colto ad Hilton Head Island è il tredicesimo della sfavillante carriera da professionista ed il quarto del 2024 maturato in poche settimane a partire da marzo dopo Arnold Palmer Invitational, The Players Championship ed Augusta Masters. Nel prossimo e imminente fine settimana di PGA Tour spazio allo Zurich Classic of New Orleans. Appuntamento dunque a giovedì con il grande golf internazionale.