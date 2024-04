Giovanni Malagò: “Cambiare presidente del CONI a pochi mesi dalle Olimpiadi di Milano-Cortina non mi sembra una buona idea”

Giovanni Malagò, ha parlato all’ANSA della scadenza del terzo mandato alla guida del CONI e delle elezioni che dovrebbero tenersi tra maggio e giugno 2025, sottolineando come il cambio del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sarebbe destinato ad arrivare a pochi mesi dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Da tempo si parla di come Malagò sia alla ricerca di una proroga di 8 mesi per rinviare le elezioni a fine febbraio 2026: “Quante sfide ancora da vivere come presidente del CONI? Tutti si stupiscono come sia sereno, me ne parlano solo gli altri e non ne ho mai parlato con nessuno“.

Malagò, infatti, è anche presidente della Fondazione Milano-Cortina: “È un fatto di buon senso che il Presidente del Comitato Olimpico non debba essere nuovo rispetto ad una manifestazione che lo stesso segue e per la quale ha messo la faccia, promuovendola e ottenendo la vittoria“.

Malagò, comunque, quando scadrà dal CONI resterà membro CIO sino al 2029, ed avrà un posto di diritto nella Giunta del Comitato Olimpico Italiano: “È abbastanza un non senso. Poi in questo Paese però non credo ci sia abbastanza da stupirsi. Cambiare a pochi mesi dalle Olimpiadi non mi sembra una buona idea“.