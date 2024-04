Golf: Im e Thitikul davanti dopo metà Chevron Championship 2024, Nelly Korda segue da vicino

Si è chiuso il secondo giro dello Chevron Championship 2024, il primo Major della stagione femminile che sta disputandosi a The Woodlands, in Texas. Cambia in maniera piuttosto netta la leadership, che passa di mano alla sudcoreana Jin Hee Im e alla thailandese Atthaya Thitikul. Per la 25enne e la 21enne asiatiche -8 totale, per l’una giro bogey free, per l’altra sei birdie e un bogey.

Alle loro spalle resta insidiosa la presenza di Nelly Korda: per la numero 1 performance finora costante che la porta a -7, davanti alla sudcoreana Hae Ran Ryu, distanziata di un colpo. Per Korda da rilevare il fatto di aver ripreso in mano la situazione dopo il doppio bogey alla 1.

Ampio il gruppo delle quinte, che comprende l’USA Lauren Coughlin, che guidava solitaria dopo la prima giornata. Insieme a lei, a -5, la giapponese Minami Katsu, la svedese Maja Stark, la cinese Weiwei Zhang (che partiva dal 105° posto) e la sudcoreana Shinsil Bang.

A completare il novero ci pensa la serie delle decime a -4, che sono le USA Andrea Lee e Yealimi Noh, la svedese Anna Nordqvist, la neozelandese Lydia Ko, la giapponese Xiyu Lin e le inglesi Jodi Ewart Shadoff e Lottie Woad (che è anche la migliore amateur). Tra i nomi importanti, tagliate l’australiana Hannah Green, l’irlandese Leona Maguire, la francese Celine Boutier, la spagnola Azahara Munoz e la thailandese Patty Tavatanakit e l’americana Rose Zhang.