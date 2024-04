Pentathlon, Giorgio Malan e Giuseppe Mattia Parisi avanzano alle semifinali della tappa di Budapest della World Cup

Dopo l’esordio di ieri, nella giornata odierna abbiamo vissuto le qualificazioni maschili per quanto riguarda la tappa di Budapest (Ungheria) valevole per la World Cup 2024 di pentathlon moderno.

Gli italiani, che erano iscritti in quattro, hanno perso metà contingente. Avanzano, infatti, Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri). Fuori, invece, Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Roberto Micheli (Fiamme Oro).

Nel Gruppo A, Giorgio Malan ha messo a segno la quinta prestazione con 1189 punti, mentre il vetta ha concluso il padrone di casa Richard Bereczki con 1193. Non va oltre la 26a posizione Matteo Cicinelli con 1079. Passando al Gruppo B, invece, Giuseppe Mattia Parisi si ferma in 11a posizione con 1171 punti nel gruppo dominato dal messicano Emiliano Hernandez (1183). Nel Gruppo C, invece, Roberto Micheli non va oltre la 2oa posizione con 1129 punti, ben distante dal cinese Shuai Luo che svetta con 1191.

Cosa prevede ora il programma dell’appuntamento in terra magiara? Domani, giovedì 25 aprile si tornerà in azione con la semifinale femminile (Scherma Bonus Round, Nuoto, Laser Run) quindi con il Ranking Round maschile di scherma. Venerdì 26 aprile sarà la volta della semifinale maschile, mentre sabato 27 aprile assisteremo alle due finali. Domenica 28 aprile infine si chiuderò con la staffetta mista.