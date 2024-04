Ciclismo su pista, l’Italia ottiene 10 pass olimpici ed il diritto di portare 2 riserve a Parigi!

L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), alla chiusura del ranking olimpico, ha distribuito le carte per Parigi 2024 nel ciclismo su pista: l’Italia ha conquistato 10 pass ed inoltre potrà portare in Francia 2 riserve. Saranno in programma 12 eventi (6 maschili e 6 femminili): l’Italia potrà essere al via in 8 di essi.

L’Italia ha qualificato una squadra (formata da 4 atleti) nell’inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile, ed avrà diritto ad una riserva in ciascuna specialità: ciò comporta la possibilità di schierare, sia tra gli uomini che tra le donne, una squadra (formata da 2 atleti) nella madison ed un atleta nell’omnium.

Inoltre l’Italia ha ottenuto un pass olimpico sia nella velocità individuale femminile che nel keirin femminile: in questo caso ci sarà la possibilità di schierare, in entrambe le specialità in questione, un’altra azzurra, potendo così avere al via 2 italiane in ciascuna specialità. Infine la formazione azzurra risulta essere la terza riserva, dietro Polonia e Repubblica Ceca, nella velocità a squadre maschile.

Va ricordato anche che, da regolamento, al massimo un atleta per genere può essere schierato in aggiunta se è già iscritto in una diversa disciplina del ciclismo, e potrà gareggiare nelle specialità su pista in cui è stato ottenuto il pass, a patto che non vengano superati i limiti di partecipazione per Paese e per gara.

PASS OLIMPICI ITALIA CICLISMO SU PISTA

4 carte maschili (+ 1 riserva) per l’inseguimento a squadre (con possibilità di schierare due atleti nella madison ed uno nell’omnium)

4 carte femminili (+ 1 riserva) per l’inseguimento a squadre (con possibilità di schierare due atlete nella madison ed una nell’omnium)

1 carta femminile per la velocità individuale (con possibilità di schierare un’atleta nel keirin)

1 carta femminile per il keirin (con possibilità di schierare un’atleta nella velocità individuale)