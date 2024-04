Calendario Europei judo 2024 oggi: orari 28 aprile, tabellone prova a squadre, tv, streaming, italiani in gara

Obiettivo podio difficile ma non così impossibile per l’Italia in vista del Team Event che chiuderà quest’oggi il programma dei Campionati Europei 2024 di judo a Zagabria. La selezione azzurra è reduce infatti dalla medaglia di bronzo conquistata nell’ultima edizione della rassegna continentale a squadre andata in scena la scorsa estate a Cracovia nell’ambito degli European Games, anche se in questo caso saranno assenti tutti i big della Nazionale.

Debutto soft per la formazione tricolore, che affronterà al primo turno l’IJF Refugee Team per poi incrociare ai quarti da sfavorita una fortissima Georgia (la co-favorita per l’oro insieme alla Francia) a trazione maschile e trascinata al femminile nella -57 kg da Eteri Liparteliani. L’Italia potrebbe comunque dire la sua in un eventuale ripescaggio tra la perdente del quarto tra Olanda e Croazia, per continuare ad inseguire il bronzo.

A disposizione per la squadra azzurra Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Martina Esposito (-70 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Giorgia Stangherlin (+70 kg), Erica Simonetti (+70 kg), Manuel Parlati (-73 kg), Edoardo Mella (-73 kg), Lorenzo Rigano (-90 kg), Nicholas Mungai (+90 kg) e Kwadjo Anani (+90 kg).

Le eliminatorie mattutine degli Europei a squadre miste di Zagabria saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre gli incontri del Final Block pomeridiano verranno trasmessi su Rai Play 3. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2024 OGGI

Domenica 28 aprile

Ore 10.30 Eliminatorie Team Event a Zagabria (Croazia)

Ore 15.00 Final Block Team Event a Zagabria (Croazia)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, finali su Rai Play 3.

Diretta Live testuale: OA Sport.

EUROPEI JUDO 2024: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Martina Esposito (-70 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Giorgia Stangherlin (+70 kg), Erica Simonetti (+70 kg), Manuel Parlati (-73 kg), Edoardo Mella (-73 kg), Lorenzo Rigano (-90 kg), Nicholas Mungai (+90 kg), Kwadjo Anani (+90 kg).