ATP Madrid 2024 oggi (28 aprile): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Oggi, domenica 28 aprile, andranno in scena gli incontri validi per il terzo turno del torneo “combined” di Madrid. Sulla terra rossa della capitale spagnola tanti match di livello e grande curiosità. Tornerà in campo l’idolo di casa, Carlos Alcaraz. Il n.3 del mondo darà la caccia agli ottavi di finale e affronterà il brasiliano Thiago Seyboth Wild, giustiziere nel secondo round di Lorenzo Musetti.

Il funambolo di Murcia dovrà dare conferme circa la sua condizione in crescendo, specialmente il feeling con il braccio destro. La presenza nel 1000 iberico, infatti, è stata indubbio fino alla fine e scopriremo se Carlitos avrà le risorse necessarie per dar seguito alla propria cavalcata vincente, puntando al suo terzo titolo consecutivo alla Caja Magica.

Fari puntati anche su Holger Rune e Alexander Zverev. Il danese (n.11 del seeding) giocherà contro l’olandese Tallon Griekspoor e partirà con i favori del pronostico. Salvatosi contro l’argentino Mariano Navone, il focoso Holger giocherà contro il quadrato neerlandese e dovrà avere maggior ordine in campo per non incappare in sgradite sorprese. Per quanto concerne Zverev, l’incrocio con il canadese Denis Shapovalov è sicuramente affascinante, vista la storia recente di quest’ultimo.

In casa Italia, attenzioni rivolte al tabellone femminile con Jasmine Paolini, attesa alla difficile sfida contro la francese Caroline Garcia. Un match impegnativo per la toscana, che cercherà di dar seguito alle buone indicazioni emerse nell’ultimo torneo di Stoccarda.

La giornata odierna (domenica 28 aprile) del torneo di Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva televisiva dai canali di Sky Sport: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205) dalle 11.00 alle 16.25. La copertura streaming sarà garantita da SkyGo, NOW e da Tennis Tv (match del tabellone maschile). OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE testuale della partita di Paolini.

ATP MADRID 2024 OGGI

Domenica 28 aprile

Manolo Santana Stadium – Ore 11:00

1. Mayar Sherif EGY vs [4] Elena Rybakina KAZ

2. [7] Andrey Rublev vs [27] Alejandro Davidovich Fokina ESP (non prima ore: 12:30)

3. Thiago Seyboth Wild BRA vs [2] Carlos Alcaraz ESP (non prima ore: 16:00)

4. [WC] Robin Montgomery USA vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 20:00)

5. [PR] Denis Shapovalov CAN vs [4] Alexander Zverev GER

Arantxa Sanchez Stadium – Ore 11:00

1. [24] Tallon Griekspoor NED vs [11] Holger Rune DEN

2. [20] Anastasia Pavlyuchenkova vs [10] Daria Kasatkina (non prima ore: 13:00)

3. [7] Marketa Vondrousova CZE vs Mirra Andreeva

4. [21] Caroline Garcia FRA vs [12] Jasmine Paolini ITA

5. [15] Tommy Paul USA vs [21] Francisco Cerundolo ARG

Stadium 3 – Ore 11:00

1. [13] Ugo Humbert FRA vs [23] Jan-Lennard Struff GER

2. Yulia Putintseva KAZ vs Caroline Dolehide USA

3. [8] Hubert Hurkacz POL vs Daniel Altmaier GER

4. [18] Sebastian Baez ARG vs [12] Taylor Fritz USA

5. [13] Danielle Collins USA vs [Q] Jaqueline Cristian ROU

Court 4 – Ore 11:00

1. Ashlyn Krueger USA vs [Q] Sara Bejlek CZE

2. [8] Cristina Bucsa ESP / Sara Sorribes Tormo ESP vs Hao-Ching Chan TPE / Veronika Kudermetova

3. Miyu Kato JPN / Nadiia Kichenok UKR vs [OSE] Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 5 – Ore 11:00

1. [4/WC] Coco Gauff USA / Taylor Townsend USA vs Sofia Kenin USA / Bethanie Mattek-Sands USA

2. C. Dolehide USA / D. Krawczyk USA vs Lucia Bronzetti ITA / Liudmila Samsonova

PROGRAMMA ATP MADRID 2024: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e dalle 11.00 alle 16.25 Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv (partite del tabellone maschile)

Diretta testuale: OA Sport (Paolini vs Garcia)