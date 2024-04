Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi (5 aprile): percorso, tv, orari, altimetria. Sarà sfida tra Ayuso e Skjelmose?

Dopo la drammatica giornata di ieri, con le terribili cadute e i ritiri di Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Primoz Roglic, prosegue il Giro dei Paesi Baschi con la quinta tappa da Vitoria-Gasteiz ad Amorebieta-Etxano. Da capire come reagirà il gruppo dopo gli eventi della frazione precedente, con una corsa che ora diventa movimentatissima senza i tre principali favoriti.

PERCORSO

Dopo un inizio abbastanza tranquillo, sicuramente la tappa si movimenterà sulla salita dell’Urkiola. Da capire l’andatura che vorranno utilizzare le squadre con gli ultimi big rimasti (in particolare UAE e Lidl-Trek). Gli ultimi cinquanta chilometri sono complicati con quattro strappi ed un finale che potrebbe vedere un gruppo molto ristretto giocarsi la vittoria.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Senza i già citati Vingegaard, Evenepoel e Roglic, la sfida in questo Giro dei Paesi Baschi è tutta tra Juan Ayuso e Mattias Skjelmose. Attenzione ad altre carte importanti per la UAE come Isaac Del Toro o Brandon McNulty, entrambi in ottima forma. Un arrivo che si sposa bene anche con le caratteristiche dei francesi Romain Gregoire e Kevin Vauquelin.

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI 2024

Venerdì 5 aprile

Vitoria Gasteiz-Amorebieta Etxano, 175,9 km

Orario di partenza: 13.06

Orario arrivo: 17.30 circa

TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (canale 210 di Sky) dalle 15.30, RaiSport dalle 15.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, Raiplay