Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi (6 aprile): percorso, tv, orari, altimetria. Si decide tutto nell’ultima frazione

Si appresta alla conclusione, in attesa della Parigi-Roubaix di domani, il Giro dei Paesi Baschi 2024. Oggi in scena la sesta ed ultima tappa, ovviamente decisiva ai fini della classifica generale. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma odierno, il percorso, l’altimetria e i favoriti di giornata.

PERCORSO

3500 metri di dislivello concentrati in meno di 140 chilometri: il via e l’arrivo da Eibar. Si parte con l’ascesa a Elkorrieta (2,6 km al 6,7%), discesa breve e subito su verso Azurki (5,1 km al 7,4%). Successivamente una discesa e un tratto di falsopiano favorevole e un’altra salita secca verso Gorla (9,6 km al 5,7%). Nella parte finale saranno infine affrontate Krabelin (5 km al 9,6%), Trabakua (3,3 km al 7,1%), Izua (4,1 km al 9,2%) e Urkaregi (5 km al 4,8%), tutto nel giro di 55 km, con l’ultimo scollinamento a 12 chilometri dall’arrivo. A fare la differenza potrebbero essere anche le discese, ripide e tecniche.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tutti a lanciare la sfida a Mattias Skjelmose: il danese della Lidl-Trek guida la classifica generale per pochi secondi ma ieri ha dimostrato assieme alla squadra di poter gestire al meglio la situazione, anche se oggi non sarà facile difendere la Maglia Gialla. Ci proverà sicuramente la UAE Emirates con la coppia Juan Ayuso ed Isaac del Toro. Insidie importanti arrivano dalla Francia con Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) e Romain Gregoire (Groupama-FDJ). In gran forma è tornato il tedesco della Bora-hansgrohe Maximilian Schachmman.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI 2024

Sabato 6 aprile

Eibar-Eibar 137,8 km

Orario di partenza: 13.47

Orario arrivo: 17.30 circa

TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (canale 210 di Sky) dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW. Raiplay 2 dalle 16.00

Diretta testuale: OA Sport