Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi (3 aprile): percorso, tv, orari, altimetria. Si muovono i big sul finale?

Terza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che è pronto a regalare sempre grandissimo spettacolo vista una startlist di lusso presente: andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

Sarà la frazione più lunga di questa edizione. Ci sarà subito il GPM di Otsondo (8,2 km al 5,7%), per affrontare poi in rapida successione Usategieta Gaina (11,2 km al 3,2%), Uitzi (4,7 km al 6,9%) e Zuarrarraete (6,8 km al 3,6%). Quando saremo più vicini al traguardo, ecco che arriveranno altre due asperità: Olaberria (1,6 km al 7,5%) e Lizarrusti (6,4 km al 4,7%). L’ultima ascesa dista diciannove chilometri all’arrivo, possono muoversi i big.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Previsto sul finale sicuramente uno scontro diretto tra gli uomini di classifica. Tutti a lanciare l’attacco a Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) che è il leader della classifica generale: si muoverà sicuramente Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ma potrebbe essere anche il momento di vedere in azione Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Per come è disegnato il finale e visto il suo spunto di velocità potrebbe essere tra i favoriti Juan Ayuso (UAE Emirates). Nome assolutamente da non dimenticare quello di Mattias Skjelmose (Lidl – Trek).

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI 2024

Mercoledì 3 aprile

Ezpeleta-Altasu 190,9 km

Orario di partenza: 12.43

Orario arrivo: 17.30 circa

TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (canale 210 di Sky) dalle 15.25, RaiSport dalle 15.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, Raiplay