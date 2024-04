Giovanni Malagò: “Per la break dance è solo l’inizio di una grande storia”

Ci sarà una grande novità alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà presente infatti per la prima volta nella manifestazione a Cinque Cerchi la break dance che assegnerà medaglie.

Al Salone d’Onore del Coni al termine del primo consiglio federale della danza sportiva dopo il cambio di denominazione in Fisdem (Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali) è intervenuto il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Le potenzialità per far diventare disciplina olimpica la break dance c’erano tutte, ma io sapevo dove saremmo arrivati già tempo fa. Si è creata un’onda che ha trascinato tutto e tutti. Ho visto la forza che aveva il movimento ed è solo l’inizio di una lunga storia e se non si fanno errori attenzione anche all’audience televisiva perché magari già a Los Angeles le medaglie potranno essere raddoppiate“.

E ancora: “Con l’avvento di Laura Lunetta come presidente federale il movimento si è riunificato. Ora tutto questo va sfruttato e credo che unire gli sport musicali alla vostra federazione possa dare un appeal in più anche per il prossimo quadriennio per lavorare su marketing e comunicazione“.

A provarsi a giocare la qualificazione ci sarà Antilai Sandrini: “L’appoggio che ci state dando è importante, anche mettendoci a disposizione il centro di preparazione olimpica. Tra poco partiamo per Shanghai e cercheremo di dare il massimo, speriamo vada tutto bene“.