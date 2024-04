Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo ad alta intensità: l’Italia sfida USA, Brasile, Francia, Canada in una parata di stelle

Si rinnova la grande tradizione con il Trofeo di Jesolo, la ribattezzata Classicissima della Polvere di Magnesio giunta alla quindicesima edizione. Il consueto evento primarile andrà in scena nel weekend del 20-21 aprile al PalaInvent di Jesolo, dove l’Italia affronterà alcune delle Nazionali più forti del circuito planetario. Sarà una tappa importante di avvicinamento agli Europei, che si disputeranno a Rimini dal 2 al 5 maggio. Il DT Enrico Casella dovrà sciogliere le ultime riserve sul quintetto che prenderà parte alla rassegna continentale, con buona probabilità i nomi usciranno tra le sei atlete che indosseranno il body azzurro in laguna, anche se Martina Maggio è in recupero e può dare risposte importanti in Coppa del Mondo a Baku.

Il gruppo A è quello delle big del movimento tricolore. Le Fate sono pronte a ruggire in un contesto di grande prestigio: Asia D’Amato ha ormai recuperato tutti gli attrezzi ed è pronta a una stoccata insieme alla gemella Alice, Manila Esposito sembra essere quella più in forma, Elisa Iorio sta facendo la differenza alle parallele asimmetriche e sta convincendo alla trave, Giorgia Villa ha ritrovato il corpo libero e garantisce solidità tra staggi e 10 cm, Angela Andreoli sta cercando lo smalto dei giorni migliori. Si preannuncia una sfida di lusso con le Nazionali che sono salite sul podio agli ultimi Mondiali ovvero USA, Brasile e Francia.

Gli States non si presenteranno con la loro formazione tipo, a differenza di quanto fatto nel corso della storia di questa competizione. Vedremo all’opera Dulcy Caylor, Tiana Sumanasekera, Hezly Rivera, Katelyn Jong ed Eveylyn Lowe. Il Brasile scenderà in pedana con i suo pezzi da novanta ovvero Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Loranne Dos Santos, Andreza Lima e Sophia Weisberg. La Francia si farà trascinare dalla stella Marine Boyer, affiancata da Djenna Laroui, Morgane Osyssek-Remer, Ming Van Eijken Gherardi, Silane Mielle e Lorette Charpy.

Attenzione al grande rientro della veterana tedesca Ellie Seitz dopo l’infortunio, che per l’occasione sarà affiancata da Marlene Gotthard, Lisa Woetzel, Karina Schoenmaier, Janoah Mueller e Silja Stoehr. Il Canada sarà guidato dalla fuoriclasse Ellie Black, supportata da Clara Raposo, Cassie Lee, Stella Letendre, Gabby Black, Frederique Sgarbossa, Aurelie Tran, Turner Sidney, Audrey Rousseau, Emma Spence, Ava Stewart e Shallon Olsen (verranno schierate due formazioni).

L’Italia sarà presente anche con una squadra B composta da Veronica Mandriota, Camilla Ferrari, July Marano, Sofia Tonelli, Nunzia Dercenno, Matilde Ferrari. Si incomincerà sabato alle ore 09.00 con la gara a squadre juniores (Italia in gara con Emma Fioravanti, Angelina Finiguerra, Benedetta Gava, Emma Puato, Giulia Perotti, Artemisia Iorfino), si proseguirà alle ore 13.30 con la gara seniores, mentre domenica dalle ore 14.00 spazio alle finali di specialità.