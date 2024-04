Ginnastica artistica, Tommaso Brugnami duella con Mansard: argento all-around agli Europei juniores

Tommaso Brugnami ha sognato di chiudere con il grande trionfo la propria avventura agli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile, andando a caccia della medaglia d’oro nel concorso generale individuale riservato agli juniores (under 18). Il classe 2006, che ieri aveva giganteggiato nelle Finali di Specialità salendo sul podio per ben tre volte (oro al corpo libero e agli anelli, argento al volteggio), ha duellato splendidamente con il francese Anthony Mansard per sei rotazioni e soltanto alla sbarra finale si è dovuto arrendere alla caratura del giovane transalpino.

Alla Fiera di Rimini il ribattezzato Piumino si è comunque messo al collo una splendida medaglia d’argento con il punteggio complessivo di 80.832: 13.900 al corpo libero, 12.866 al cavallo con maniglie, 13.200 agli anelli, 14.600 al volteggio, 13.166 alle parallele pari, 13.100 alla sbarra. Il giovane talento marchigiano, che giovedì aveva contribuito all’argento nella gara a squadre (ad appena 28 millesimi dalla trionfante Gran Bretagna), ha migliorato il settimo posto personale di due anni fa sul giro completo, non riuscendo però a eguagliare l’apoteosi firmata da Nicolò Mozzato nel 2018.

Tommaso Brugnami era in testa di misura dopo quattro rotazioni, poi il transalpino ha fatto la differenza tra staggi e ferro, imponendosi con il totale di 81.499 e avendo la meglio sul nostro portacolori per 0.667 (13.733 al quadrato, 13.000 al cavallo, 13.133 al castello, 14.400 alla tavola, 13.633 alle parallele, 13.600 alla sbarra).

Il britannico Gabriel Langton è riuscito ad agguantare la medaglia di bronzo (79.564), precedendo il tedesco Jonas Eder (79.398) e l’austriaco Alfred Schwaiger (78.931). Manuel Berettera ha concluso al nono posto con il punteggio di 77.630 (13.266 al corpo libero, 11.766 al cavallo, 12.866 agli anelli, 13.833 al volteggio, 12.666 alle parallele, 13.233 alla sbarra).