Ginnastica artistica, Maresca: “Speravo nell’accoppiata storica”. Lodadio: “Superato un periodo particolare”

Salvatore Maresca si è qualificato alla finale agli anelli nell’ambito degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile. Il campano, presentatosi a Rimini come individualista (dunque al di fuori del quintetto di squadra), si è esibito esclusivamente al proprio attrezzo prediletto ed è riuscito ad agguantare il biglietto per l’atto conclusivo con il quarto punteggio del turno preliminare. L’azzurro ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia.

Salvatore Maresca ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono molto contento della finale agli anelli e allo stesso tempo dispiaciuto che Marco Lodadio non sia riuscito a qualificarsi. Speravamo di fare un’accoppiata storica come a Kitakyushu, quando finimmo insieme sul secondo e terzo gradino del podio iridato, ma per un dettaglio lui non ce l’ha fatta. Quindi proverò ancora di più a vincere una medaglia, soprattutto per lui”.

Marco Lodadio ha risposto da veterano, esaltando la squadra e manifestando un po’ di amarezza per il risultato in termini individuali: “La squadra ha fatto bene, anche se siamo entrati con un po’ d’ansia di troppo. Però ci sta, dovevamo entrare nel clima di gara. Abbiamo conquistato diverse finali e abbiamo la possibilità di fare bene. A livello personale mi dispiace un po’, ma ho superato un periodo particolare. Adesso rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla finale a squadre”.