Ginnastica artistica, Salvatore Maresca: “Ho pensato troppo sull’ultima verticale, tutti hanno stoppato”

Salvatore Maresca ha concluso al settimo posto la finale agli anelli che ha animato gli Europei 2024 di ginnastica ritmica alla Fiera di Rimini. L’azzurro ha purtroppo commesso un passo importante in uscita e ha lasciato sul piatto almeno tre decimi, fermandosi al settimo posto con il punteggio di 14.566 (6.2 il D Score). Il nostro portacolori non è così riuscito a salire sul podio continentale dopo il bronzo conquistato nel 2021, anno in cui fu terzo anche ai Mondiali.

Salvatore Maresca ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono molto, molto felice perché ho fatto un percorso molto lungo e difficile, molto altalenante perché mantenere un livello alto non è facile. È stata una finale assurda: il livello era altissimo, tutti hanno stoppato l’uscita. Quando sono arrivato alla verticale ho detto ‘o stoppo o sono fuori’: forse ho pensato troppo e l’ho pagata, ma sono comunque soddisfatto“.

Il campano ha poi concluso, dando uno sguardo anche al futuro: “La cosa che ho sporcato più di tutte è l’uscita: se l’avessi stoppata mi sarei potuto giocare un metallo. Sono contento di questi Europei, non era facile essere qui. Sono riuscito a portare in alto i colori dell’Italia. Ora c’è tanto da lavorare, perché la gara più importante è quella delle Olimpiadi“. Il 30enne riuscirà a strappare la convocazione per i Giochi e a entrare nel quintetto che verrà selezionato dal DT Giuseppe Cocciaro?