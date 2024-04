Ginnastica ritmica, Varfolomeev dominatrice in Coppa del Mondo. Viola Sella 20ma

A Tashkent (Uzbekistan) si è aperta la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica. L’Italia ha deciso di non partecipare all’evento con le proprie big ovvero Sofia Raffaeli e le Farfalle, rimaste a casa dopo il tour de force delle ultime settimane e in vista degli Europei che andranno in scena tra un mese. Ai nastri di partenza si sono presentate due azzurre che hanno avuto così l’occasione di calcare il palcoscenico del massimo circuito internazionale itinerante.

Viola Sella, tesserata per la Forza e Coraggio e allenata dalla mamma Daniele Vergani, occupa il 22mo posto con 60.000 punti dopo gli esercizi con palla e cerchio. Giorgia Galli, 17enne milanese della San Giorgio ’79 di Desio e allenata da Elena Aliprandi, si trova in 24ma posizione con il parziale di 59.850.

Al comando si trova la scatenata tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa del Mondo all-around che domani con 71.350 davanti alla bulgara Boryana Kaleyn (69.300) e all’uzbeka Takhmina Ikromova (68.400). Domani si tornerà in pedana per gli esercizi con clavette e nastro, al termine dei quali verrà determinata la classifica generale.