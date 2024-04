Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per il Trofeo di Jesolo: Fate all’arrembaggio contro USA e Brasile

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica, ha diramato le convocazioni per il Trofeo di Jesolo 2024, grande Classica della Polvere di Magnesio che andrà in scena il 20-21 aprile. Alla quindicesima edizione della manifestazione nella località in provincia di Venezia, l’Italia fronteggerà USA, Brasile, Francia, Germania, Canada, Spagna. Sarà un confronto di altissimo spessore internazionale e che fungerà da tappa di avvicinamento agli imminenti Europei di Rimini (2-5 maggio) e alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La nostra Nazionale sarà in gara con due squadre seniores. In quella “A” figurano gli elementi di spicco del movimento tricolore: Alice D’Amato, Asia D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio, Giorgia Villa. Tra queste sei atlete si nasconde con buona probabilità il quintetto che parteciperà alla rassegna continentale, anche se non va dimenticata Martina Maggio, tornata in gara una decina di giorni fa e che in questo fine settimana sarà impegnata in Coppa del Mondo a Doha (Qatar).

Nella squadra “B” militeranno Veronica Mandriota, July Marano, Sofia Tonelli, Nunzia Dercenno, Matilde Ferrari, Camilla Ferrari. Le due Ferrari non sono parenti di Vanessa, che non si è più esibita dopo aver conquistato la medaglia d’argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sul fronte delle juniores, invece, spazio a una formazione molto arrembante con Giulia Perotti, Emma Fioravanti, Benedetta Gava ed Emma Puato, affiancate da Artemisia Iorfino e Angelica Finiguerra. Tra le under 14 ci saranno anche le individualiste Giada Di Pietro e Alessia Marena.

CONVOCATE ITALIA TROFEO JESOLO GINNASTICA ARTISTICA

ITALIA SENIOR “A”

Angela Andreoli

Alice D’Amato

Asia D’Amato

Manila Esposito

Elisa Iorio

Giorgia Villa

ITALIA SENIOR “B”

Veronica Mandriota

July Marano

Sofia Tonelli

Nunzia Dercenno

Matilde Ferrari

Camilla Ferrari

ITALIA JUNIOR

Emma Fioravanti

Benedetta Gava

Giulia Perotti

Artemisia Iorfino

Angelica Finiguerra

Emma Puato

INDIVIDUALISTE JUNIOR

Giada Di Pietro

Alessia Marena