Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per gli Europei: le Fate vogliono prendersi lo scetto, assente Villa

Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei, che andranno in scena a Rimini dal 2 al 5 maggio (dopo la competizione maschile in programma questa settimana). Le azzurre si presenteranno all’appuntamento per andare a caccia del titolo a squadre dopo il trionfo di due anni fa e l’argento del 2023. Il quintetto tricolore sarà composto da Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Manila Esposito, Angela Andreoli.

Asia D’Amato punterà a mettersi in bella mostra dopo il trionfo sul giro completo ottenuto nel 2022, ormai la genovese si è lasciata alle spalle l’infortunio e ha tutte le carte in regola per ben figurare. Alice D’Amato è l’attuale Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche, è reduce dal trionfo sul giro completo al Trofeo di Jesolo e può puntare molto in alto. Elisa Iorio è dotata di un grande esercizio sugli staggi e sta acquisendo molta sicurezza alla trave.

Manila Esposito è entrata in una nuova dimensione, è una generalista di lusso e lo scorso anno salì sul podio alla trave: la campana ricoprirà un ruolo di primissimo piano su tutti gli attrezzi. Angela Andreoli ha mostrato cose molto interessanti a Jesolo: attenzione alla sua trave e a un corpo libero di lusso. Giorgia Villa non sarà della partita a causa dei postumi di un attacco febbrile che l’aveva costretta a rinunciare a Jesolo, originariamente era stata selezionata e il suo posto è stato preso da Andreoli. Tra le juniores, invece, gareggeranno Benedetta Gava, Emma Puato, Emma Fioravanti, Artemisia Iorfino, Giulia Perotti.



CONVOCATE ITALIA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE

SQUADRA SENIORES

Angela Andreoli

Alice D’Amato

Asia D’Amato

Manila Esposito

Elisa Iorio

SQUADRA JUNIORES

Emma Fioravanti

Benedetta Gavaù

Artemisia Iorfino

Giulia Perotti

Emma Puato