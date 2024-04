Ginnastica artistica, parata di stelle agli Europei: tra campioni in carica e big al rientro, l’Italia cerca spazio a Rimini

Gli Europei di ginnastica artistica tornano in Italia a distanza di quindici anni dall’ultima volta (Milano nel 2009). Sarà Rimini a ospitare la rassegna continentale, si incomincerà con gli uomini dal 24 al 28 aprile: 37 Nazioni partecipanti, 173 seniores e 129 juniores. Si assegneranno i titoli a squadre e all-around per entrambe le categorie, oltre alle varie specialità.

Spicca la presenza di grandissime stelle come il turco Adem Asil (Campione in carica tra concorso generale e anelli), l’irlandese Rhys McClenaghan (detentore del titolo al cavallo con maniglie), l’armeno Artur Davtyan (impostosi dodici mesi fa al volteggio), l’ucraino Illia Kovtun (superba stella alle parallele pari e sul giro completo), il croato Tin Srbic (già iridato alla sbarra e attuale Campione d’Europa). Non vanno dimenticati anche tre Campioni del Mondo in carica: l’israeliano Artem Dolgopyat (corpo libero), il britannico Jake Jarman (volteggio), il tedesco Lukas Dauser (parallele pari), oltre a un nome di rango enorme come il greco Eleftherios Petrounias (fenomeno assoluto al castello).

Ritorneranno in scena anche il britannico Joe Fraser (impostosi due anni fa nel concorso generale), l’ucraino Oleg Verniaiev (che vanta nel palmares i titoli del 2015 e del 2017), il turco Ibrahim Colak (grande specialista agli anelli). L’Italia cercherà di difendere il titolo a squadre conquistato dodici mesi fa ad Antalya: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati inseguiranno il colpaccio, mentre Salvatore Maresca si cimenterà esclusivamente agli anelli.

Ricordiamo il format di gara: qualificazioni il 24 aprile con il 5-4-3 (dunque si scarta il peggior punteggio) e con l’assegnazione anche delle medaglie all-around; finale spostata alla domenica pomeriggio con il 5-3-3 (contano tutti i punteggi); finali di specialità spalmate tra venerdì e sabato per i seniores; qualificazioni juniores il 25 aprile con l’assegnazione delle medaglie a squadre, finali di specialità il 27 e finale all-around il 28.