Galles-Italia rugby femminile oggi in tv: orario Sei Nazioni 2024, canale, streaming, formazioni

Per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2024, la Nazionale italiana di rugby femminile scenderà in campo, in trasferta, al Principality Stadium di Cardiff, contro le padrone di casa del Galles: oggi, sabato 27 aprile, il match si giocherà a partire dalle ore 13.15.

Il capo allenatore dell’Italia, Nanni Raineri, mescola le carte tra le trequarti: esordio da titolare, ad estremo, per Beatrice Capomaggi, con Vittoria Ostuni Minuzzi all’ala, mentre rientra dall’infortunio Emma Stevanin. In panchina Lucia Gai, la quale in caso di ingresso in campo taglierà il traguardo delle 100 presenze in azzurro.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby femminile la diretta tv del match Galles-Italia sarà disponibile su Sky Sport 256, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO GALLES-ITALIA RUGBY FEMMINILE

Sabato 27 aprile – Cardiff, Principality Stadium



PROGRAMMA GALLES- ITALIA RUGBY FEMMINILE : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

FORMAZIONI GALLES-ITALIA RUGBY FEMMINILE

Galles: 15 Jenny Hesketh; 14 Lisa Neumann, 13 Hannah Jones (C), 12 Hannah Bluck, 11 Carys Cox; 10 Lleucu George, 9 Keira Bevan; 8 Georgia Evans, 7 Alex Callender, 6 Alisha Butchers, 5 Abbie Fleming, 4 Natalia John, 3 Sisilia Tuipulotu, 2 Carys Phillips, 1 Gwenllian Prys. A disposizione: 16 Kelsey Jones, 17 Abbey Constable, 18 Donna Rose, 19 Kate Williams, 20 Gwennan Hopkins, 21 Sian Jones, 22 Niamh Terry, 23 Nel Metcalfe.

Italia: 15 Beatrice Capomaggi, 14 Aura Muzzo, 13 Alyssa D’Incà, 12 Beatrice Rigoni, 11 Vittoria Ostuni Minuzzi, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Francesca Sgorbini, 6 Ilaria Arrighetti, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Gaia Maris, 18 Lucia Gai, 19 Valeria Fedrighi, 20 Isabella Locatelli, 21 Beatrice Veronese, 22 Veronica Madia, 23 Francesca Granzotto.