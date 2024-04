Freccia Vallone 2024 oggi in tv: orari, altimetria, favoriti. Gran sfida sul Mur de Huy

Secondo appuntamento su tre del Trittico delle Ardenne. Atteso gran spettacolo oggi sul Mur de Huy: va in scena la Freccia Vallone. Manca il vincitore uscente, Tadej Pogacar, ma c’è una startlist di lusso che sicuramente non farà rimpiangere lo sloveno, con pronostico apertissimo. Andiamo a scoprire programma, percorso e favoriti.

PERCORSO

198,6 chilometri con partenza da Charleroi ed arrivo sulla rampa più nota. Una novità nel percorso quest’anno: il Mur de Huy si affronterà addirittura quattro volte in totale. Dopo 100 chilometri mossi, ma non duri, con solo la Côte d’Yvoir come insidia, ecco il circuito. Si incomincia con la Cote d’Ereffe, 2,1 km al 5% che metterà parecchia fatica nelle gambe dei corridori, per poi arrivare al simbolo della corsa, il Muro de Huy. Un’autentica rampa di solo 1300 metri che però presenta pendenze micidiali. Quella media è del 9,6%, ma dopo 500 metri pedalabili arriva l’inferno. La strada si fa sempre più arcigna fino a raggiungere il picco massimo del 17% a 400 metri dal traguardo, restando poi sul 12% costante fino agli ultimi cento metri.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’UAE Emirates non potrà puntare sul campione uscente Pogacar, ma ecco il nome per sostituire lo sloveno: Marc Hirschi. Non è ovviamente affidabile come il vincitore della passata edizione, ma l’elvetico ha dimostrato di essere in buona forma (secondo all’Amstel domenica) e da queste parti si è sempre disimpegnato bene, cogliendo anche il successo nel 2020. A sfidarlo il trionfatore del 2022, Dylan Teuns. Dopo un’annata da dimenticare il belga della Israel – Premier Tech sembra aver ritrovato la rotta giusta e lo sta dimostrando a suon di risultati. Secondo lo scorso anno, perfetto per questo tipo di strappi, brillante in primavera: stiamo parlando del danese Mattias Skjelmose. Il corridore della Lidl-Trek si è preparato a puntino per questi appuntamenti. Occhio anche a Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), reduce dal trionfo all’Amstel Gold Race.

PROGRAMMA FRECCIA VALLONE 2024

Mercoledì 17 aprile

Charleroi-Huy (198.6 km)

Orario di partenza: ore 11.35

Orario arrivo stimato: ore 16.25

FRECCIA VALLONE 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaisportHD (canale 58 dgt, in chiaro) dalle 14.25; Eurosport 1 (canale 210 di Sky) dalle 14.30

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.25, Eurosport.it, Discovery+ dalle 12.45, DAZN, Sky Go, NOW dalle 14.30

Diretta testuale: OA Sport