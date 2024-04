Freccia del Brabante 2024 oggi: orari, favoriti, tv, altimetria. Percorso pieno di muri, Carapaz cerca il rilancio

La stagione delle grandi classiche ciclistiche continua. L’appuntamento di fine settimana sarà l’Amstel Gold Race, ma prima ci sono corse che sono ben più di gare di preparazione. Torna oggi la Freccia del Brabante, che tra un muro e l’altro si propone comunque come una corsa dura, un vero e proprio antipasto verso le Classiche delle Ardenne.

PERCORSO

Gara che sarà leggerissimamente meno dura rispetto a quanto vissuto nel 2023. Dopo i primi 120 chilometri dove si passerà sui muri di Chaussée d’Alsemberg (1.6 km al 2.5%), Sollenberg (0.5 km al 5.5%), Bruineput (1.2 km al 4.7%), Eigenbrakelsesteenweg (0.9 km al 4.4%) e Rue de Nivelles (2 km al 4%), si entrerà in un circuito finale di 19,8 chilometri da percorrere quattro volte da cui è stato però eliminato l’Hagaard. Dunque, dopo il Rue Francois Dubois, si percorre un anello con Hertstraat (muro in pavé di 0.7 km al 3.9%), Moskesstraat (tratto in pavé di 500 metri al 6.7%), Holstheide (1 km al 5.2%) e S-Bocht Overijse (1.3 km al 3.7%), dove è situato anche al traguardo dopo 200 metri di leggera salita.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Con il numero 1 partirà Dorian Godon: il francese della Decathlon-Ag2R La Mondiale tenterà la doppietta dopo il successo dopo lo scorso anno. Ma occhio a Richard Carapaz (EF Education-Easypost), apparso sottotono alle Strade Bianche e alla Tirreno-Adriatico: non il solito ecuadoriano, ci si aspetta di più. Non mancheranno gli uomini forti con la strada che si impenna come Warren Barguil (dsm-firmenich PostNL), o persone capaci di resistere bene sugli strappi come Marc Hirschi, Nils Politt (UAE Team Emirates) e Michael Matthews (Jayco-AlUla), ma anche l’Italia prova a dire la sua: Vincenzo Albanese cerca la prima affemazione in maglia Arkea-B&B Hotels, mentre Gianluca Brambilla sarà il capitano della Q36.5 con Walter Calzoni suo luogotenente. Sarebbe una gara ottimale anche per Alessandro Covi, che in maglia UAE Team Emirates appare però troppo chiuso.

FRECCIA DEL BRABANTE 2024, PROGRAMMA E ORARI

10 aprile – Freccia del Brabante 2024

Orario di partenza: 12.35

Orario di arrivo: 17.08-17.35

FRECCIA DEL BRABANTE 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 15.45

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ dalle 15.15, NOW, SkyGo, DAZN dalle 15.45