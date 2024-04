Freccia del Brabante 2024: il percorso ai raggi X. Uno strappo in meno rispetto alla passata edizione, ma i muri non mancano

Classico appuntamento infrasettimanale con la Freccia del Brabante, che mercoledì 12 aprile andrà in scena per la sua 64esima edizione. Corsa di un giorno belga che è un prelibato antipasto verso le Classiche delle Ardenne (Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi), con le pietre che vengono piano piano lasciate da parte per concentrarsi di più su strappi e muri molto selettivi.

Una sola novità nel percorso della corsa che partirà da Leuven e vedrà arrivare la carovana dopo 195 km in quel di Overijse. Rispetto all’anno scorso ci saranno tre muri in meno (22 a discapito di 25), per la scelta degli organizzatori di eliminare dal circuito finale l’ascesa di Hagaard. Il gruppo subito dopo la partenza dovrà percorrere un tratto in linea di 120 chilometri, e dopo una prima parte non così impegnativa, una volta passata Waterloo, inizieranno le prime asperità di giornata.

Infatti in rapida successione i muri di Chaussée d’Alsemberg (1.6 km al 2.5%), Sollenberg (0.5 km al 5.5%), Bruineput (1.2 km al 4.7%), Eigenbrakelsesteenweg (0.9 km al 4.4%) e Rue de Nivelles (2 km al 4%) nel giro di poco meno di trenta chilometri inizieranno a mettere fatica nelle gambe dei corridori. Dopo l’ultimo scollinamento una ventina di chilometri di falsopiano tendente alla discesa poteranno il gruppo nel circuito finale.

Un tracciato di 19,8 km da percorrere quattro volte in tutto, che appunto ricalca quello delle edizioni passate tranne per l’esclusione di uno strappo. All’interno di questo anello, che rimane comunque assai selettivo, si dovranno affrontare Hertstraat (muro in pavé di 0.7 km al 3.9%), Moskesstraat (tratto in pavé di 500 metri al 6.7%), Holstheide (1 km al 5.2%) e S-Bocht Overijse (1.3 km al 3.7%). Nel corso dell’ultima tornata per arrivare al traguardo, in cima allo strappo di S-Bocht Overijse, si svolterà per percorrere ulteriori 200 metri in leggera salita.