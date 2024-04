Francia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2024: programma, orario, tv, streaming

Si disputa il prossimo weekend il terzo turno del Guinness Women’s Six Nations di rugby e per l’Italia di Nanni Ranieri seconda trasferta del torneo a Parigi contro la forza Francia. Una sfida durissima, contro una formazione che punta al titolo.

L’Italia è reduce dalla bella vittoria alla RDS Arena di Dublino, il primo successo delle azzurre nella storia in Irlanda, ma sicuramente la sfida allo Stade Jean Bouin sarà più dura. Fischio d’inizio del match alle 13.30 e azzurre che proveranno soprattutto a limitare la strapotenza fisica delle francesi, oltre alle loro qualità nella trequarti

Francia che, al momento, ha due vittorie su due e insegue l’Inghilterra in classifica, avendo conquistato – a differenza delle britanniche – un punto di bonus offensivo in meno. Le transalpine non sono le favorite del torneo, con le inglesi che stanno dominando da anni, ma sono sicuramente la seconda forza del torneo e un’avversaria ostica per le azzurre.

Il calcio d’inizio allo Stade Jean Bouin di Parigi verrà dato alle ore 13.30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

CALENDARIO FRANCIA-ITALIA SEI NAZIONI FEMMINILE 2024

Domenica 14 aprile

Ore 13:30 Francia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW