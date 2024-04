F1, tanti aggiornamenti in pista a Suzuka: Red Bull e Aston Martin con un nuovo fondo, Ferrari ritocca il retrotreno

Con la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ha preso ufficialmente il via il fine settimana sul tracciato di Suzuka. La splendida pista del “Sol levante” è una delle più difficili e complete dell’intero calendario. Unisce curve velocissime a sequenze mozzafiato come il celebre “Snake” nel primo settore, quindi tratti di alta velocità.

In poche parole, trovare il giusto bilanciamento su un lay-out simile non è facile ma, di pari passo, chi vince su questo tracciato sa di avere tra le mani una vettura che può dire la sua in ogni tipo di pista. Anche per questo motivo, quindi, si segnalano diverse novità scuderia per scuderia. Gli aggiornamenti non mancano e, udite udite, è la Red Bull a portare le maggiori novità. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come si compongono i pacchetti portati dalle varie scuderie.

La Red Bull, come detto, ha preparato diverse novità per la tappa di Suzuka. Sulla RB20 vediamo un nuovo fondo (cambiato in ogni settore), quindi un nuovo ingresso delle pance laterali. In casa Ferrari, invece, solamente alcuni dettagli, ovvero la sospensione posteriore più un’ala posteriore specifica in caso di pioggia.

Passando alla Mercedes non ci sono novità tecniche, ma i due piloti avranno un nuovo cambio. Lewis Hamilton, inoltre, disporrà di un nuovo ICE, turbo, MGU-K e MGU-H, come succederà a Sergio Perez. Aston Martin presenta a sua volta un nuovo fondo, quindi novità anche su diffusore e beam wing. Infine per la Mclaren sarà in pista un nuovo front brake duct.