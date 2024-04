F1, Toto Wolff: “Abbiamo tempo per scegliere e guardiamo cosa farà Kimi Antonelli”

Pensare con attenzione al futuro. In Mercedes sono e saranno settimane di riflessioni per stabilire quale pilota andrà a sostituire Lewis Hamilton, che l’anno venturo sarà in Ferrari nel Mondiale di F1. Un cambio di spartito che ha scosso tutti, prima dell’inizio di questo campionato, e le cui conseguenze sul mercato piloti sono rilevanti.

Toto Wolff, Team Principal della Stella a tre punte, si sta un po’ guardando attorno, anche comprendendo quali potranno essere le opportunità. Si è fatto un gran parlare dell’addio di Max Verstappen alla Red Bull, per il caso “Horner”, ma proprio il manager britannico ha smentito queste voci, affermando che Max resterà a Milton Keynes al 100%.

E dunque vi potrebbero essere altre soluzioni, come quella degli spagnoli Carlos Sainz e Fernando Alonso, o quella interna con Kimi Antonelli, che quest’anno sta gareggiando in F2 con il Team Prema. Pilota italiano che effettuerà anche dei test con la Mercedes 2021 al Red Bull Ring.

“Ho molto rispetto per i piloti e per questo voglio prendere tempo prima di decidere, perché non è solo una cosa che si lega al 2025, ma anche agli anni successivi. Vedremo lo sviluppo della situazione e anche quello che farà Kimi Antonelli“, ha dichiarato Wolff ai microfoni di Sky Sport.

Il manager austriaco, a tal proposito, ha precisato anche il perché Kimi girerà con la monoposto del 2021 e non del 2022: “Vogliamo che possa girare con un macchina con tanto downforce e veloce, in modo da capire e avere dei feedback“.