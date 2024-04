F1, Christian Horner: “La Ferrari va forte e il campionato è aperto. Verstappen con noi nel 2025? Al 100%”

La Red Bull manda in archivio la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, con Max Verstappen che precede Sergio Perez. Un messaggio chiaro. Il team di Milton Keynes, dopo la delusione della trasferta australiana vuole tornare a dettare legge sulla pista di Suzuka e lo ha subito dimostrato nella prima ora di lavoro.

Al termine della FP1 ha fatto il punto della situazione il team principal della Red Bull, Christian Horner, che ha toccato diversi argomenti importanti ai microfoni di Sky Sport: “Un ritorno alla normalità con questo risultato? Vediamo. Di sicuro possiamo parlare di una sessione discreta per noi. I piloti hanno parlato di buone sensazioni sul bilanciamento della vettura. Fa particolarmente freddo, per cui le gomme sono sensibili. Non sappiamo quali siano stati i carichi di carburante, per cui capiremo di più dalle FP2. A quanto pare la Ferrari è partita forte”.

Il numero uno del team di Milton Keynes analizza la situazione in pista: “C’è maggiore equilibrio, senza dubbio. Pressione da parte degli avversari? Possiamo dire che Ferrari ha allestito una buona vettura. Sainz in Australia è stato ottimo e ha conquistato una vittoria importante per la scuderia di Maranello. Il campionato è aperto e, come si è visto a Melbourne, tutto può cambiare in un attimo”.

Ultima battuta sulla questione piloti verso il 2025: “Leggiamo tante voci ma Max Verstappen sarà ancora con noi al 100% nel prossimo anno. La situazione di Sergio Perez? Anche in questo caso leggo delle possibili candidature di Fernando Alonso o Carlos Sainz, ma tutto sta nelle mani di “Checo”. Lui quest’anno è partito bene e se saprà confermarsi avrà ottime chance di rimanere con noi. Tutto è nelle sue mani. Per il resto valuteremo tra qualche mese”.