F1, per ora rinviata la decisione sul nuovo punteggio in vista del 2025

Nuovo punteggio in vista del Mondiale di Formula Uno 2025? Per ora tutto rimane immutato. O, per meglio dire, i team hanno scelto di rinviare la decisione più avanti nella stagione riguardante l’eventuale modifica della struttura di assegnazione del punteggio nel Circus iridato. Ma, come sempre, andiamo con ordine.

Come emerso ormai da qualche tempo, i team di metà classifica della Formula Uno hanno chiesto la possibilità di poter ampliare il sistema di punti che vengono consegnati al termine delle gare. Dagli attuali primi 10, infatti, si sarebbe richiesto di passare ai primi 12. La mozione è stata inserita nell’ordine del giorno della F1 Commission che si è riunita nella giornata di ieri e alla quale hanno preso parte FIA, F1 e tutti i team.

La sensazione è che la modifica sarà confermata a fine stagione anche perchè è necessario il sostegno di almeno 5 team sui 10 che corrono in Formula 1. Diversi team minori si sono detti favorevoli al cambiamento, come Ferrari e Red Bull.