MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 27 aprile, il circuito di Jerez de la Frontera ospiterà le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2024, valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Grande attesa sul tracciato andaluso (intitolato ad Angel Nieto) per una giornata che si preannuncia infuocata, con in palio i primi punti iridati del weekend.

Difficile indicare un favorito principale nella classe regina, ma i protagonisti più accreditati dovrebbero essere i ducatisti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Marc Marquez, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, oltre alle KTM di Brad Binder, Pedro Acosta e la wild card Daniel Pedrosa, le Aprilia ufficiali di Aleix Espargarò e Maverick Viñales

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP a Jerez verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della top class con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP SPAGNA MOTOGP 2024

Sabato 27 aprile

Ore 8.40 Prove libere 3 Moto3 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 3 Moto2 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

