F1, per Max Verstappen la nuova frontiera sono due record di pole position consecutive. Senna e Prost nel mirino

Uno dei record stabiliti da Max Verstappen nel 2023 è quello relativo alle vittorie consecutive. L’olandese ne ha centrate ben 10 tra il Gran Premio di Miami e quello d’Italia, realizzando una striscia senza precedenti nella storia della F1.

Indipendentemente dalla dimensione dei calendari, firmare un filotto da doppia cifra in termini di successi è compimento ragguardevole. Non sarà semplice fare meglio, neppure per il diretto interessato, che difatti si è “fermato” a 9 tra il GP di Giappone 2023 e quello di Arabia Saudita 2024.

Cionondimeno, nel frattempo è sorta la possibilità di andare a battere un primato differente, stavolta legato alle pole position. Il ventiseienne del Limburgo è scattato dalla casella privilegiata in ogni appuntamento a partire dal GP di Abu Dhabi 2023. Significa essere arrivato a quota 6 partenze al palo in sequenza.

C’è chi ha fatto meglio di Super Max. Quel qualcuno non può che essere Ayrton Senna, del quale domani ricorre il trentennale della scomparsa. Il brasiliano è l’unico pilota della storia a essere partito per 8 volte di fila dalla pole position, situazione verificatasi tra il GP di Spagna 1988 e quello degli Stati Uniti 1989.

Verstappen è dunque a -2 da Magic e, curiosamente, si trova a -2 anche da un record affine, quello delle pole position consecutive relative all’inizio di una singola stagione. In questo caso, il riferimento è chi di Senna è stato il rivale per antonomasia, ovverosia Alain Prost.

Il francese fu il più rapido in qualifica in ognuna delle prime 7 gare del 1993. L’attuale padrone del Circus si è issato a 5. Dunque, ci sarà un grande motivo d’interesse legato al sabato di Miami. Se Super Max dovesse essere ancora il migliore, aggiungerebbe forti significati anche al sabato di Imola.