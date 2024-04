F1, Max Verstappen: “Ottima partenza, ma sono tutti più vicini rispetto all’anno scorso”

Smaltita in queste quasi due settimane la delusione per il ritiro di Melbourne, Max Verstappen ha cominciato alla grande il weekend di Suzuka stampando in 1’30″056 la miglior prestazione assoluta della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Giappone 2024, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

L’olandese della Red Bull è stato il più veloce nella FP1 su pista asciutta, mentre in FP2 ha deciso di non girare su asfalto umido per risparmiare treni di gomme intermedie (non è esclusa una gara bagnata) e per non correre rischi inutili. Il tre volte iridato, nella simulazione di qualifica mattutina su pneumatici soft, ha rifilato circa due decimi al teammate Sergio Perez e alla Ferrari di Carlos Sainz.

“È stata un’ottima partenza per noi. Il bilanciamento giusto non era troppo lontano e questo è il modo migliore per cominciare. Comunque sembra che tutti siano più vicini rispetto al 2023. Nelle FP2 non abbiamo potuto fare davvero nulla, ci sono ancora alcune piccole cose da guardare e provare, ma nel complesso sono piuttosto felice della nostra giornata“, racconta Verstappen a F1 TV.

“Penso che in generale, durante le prime tappe di questo campionato, sul giro secco sembra che la situazione sia più compatta. Ovviamente, il ritmo sul long-run, ancora una volta non ho idea di come sarà, ma non mi aspetto che i divari siano come quelli dell’anno scorso qui su questa pista“, aggiunge il nativo di Hasselt classe 1997.