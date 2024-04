F1, Max Verstappen: “Macchina davvero bella da guidare in qualifica, è stato divertente”

Max Verstappen, dopo aver dominato la Sprint, completa un sabato perfetto e conquista la pole position per il Gran Premio di Cina 2024, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 37ma partenza al palo della carriera per l’olandese della Red Bull, che si è imposto in qualifica con un margine di tre decimi sul compagno di squadra Sergio Perez e quasi mezzo secondo sull’Aston Martin di Fernando Alonso.

“Dopo la Sprint abbiamo avuto qualche idea in più per l’assetto e la macchina è andata ancora meglio in qualifica. Sono sicuramente molto contento per come sono andate le qualifiche. La vettura è stata davvero molto bella da guidare. Anche nel Q3, quell’ultimo giro è stato davvero bello. Sono contento di aver guidato qui sull’asciutto, le condizioni erano buone quindi è stato molto divertente“, il commento a caldo del figlio di Jos dopo le prove ufficiali.

Sull’evoluzione della pista e sugli enormi miglioramenti giro dopo giro: “Anche per il fatto che vieni da una gara, hai bisogno di prenderti un po’ di tempo per ritrovare la tranquillità e per ritrovarti a tuo agio in situazione di qualifica, in modo da poter spingere sempre di più e ritrovare i punti di riferimento per andare un po’ meglio in ogni curva. Essendoci stata un po’ di pioggia, abbiamo avuto un set di gomme slick extra per poter girare di più, quindi ogni tornata andavamo più veloci. L’evoluzione della pista non mi è sembrata così enorme, ma va bene così“.